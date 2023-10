Minério de ferro recua com menor produção de aço e problemas imobiliários

PEQUIM (Reuters) - O minério de ferro recuou nesta quarta-feira, uma vez que a produção de aço abaixo do esperado e uma crise imobiliária prolongada alimentaram preocupações sobre as perspectivas de demanda no maior consumidor do mundo, embora a melhoria dos dados econômicos chineses tenha apoiado os preços no início da sessão.

O contrato janeiro do minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian da China encerrou as negociações diurnas em queda de 0,4%, a 861 iuanes (117,76 dólares) por tonelada, desistindo dos ganhos registrados no início da sessão.

A produção de aço bruto da China em setembro caiu 5% em relação a agosto e caiu 5,6% em relação ao ano anterior, mostraram dados oficiais, à medida que mais fabricantes de aço cortavam a produção devido aos altos preços das matérias-primas e à fraca demanda no maior produtor de aço do mundo.