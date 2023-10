Rio Tinto sinaliza voltar a registrar produção recorde de minério de ferro

A Rio Tinto disse na semana passada que espera embarques de minério de ferro de 323 milhões a 338 milhões de toneladas em 2024 em Pilbara, cujo limite superior a colocaria em linha com seu recorde de 2018, antes de avançar para atingir sua previsão de embarques de médio prazo de 340-360 milhões de toneladas por ano.

"Nos próximos 10 anos, globalmente, tantas pessoas irão urbanizar-se como na última década", disse o chefe da divisão de minério de ferro, Simon Trott, a jornalistas.

"Os desenvolvimentos de minas necessários para sustentar essa escala são enormes. E, portanto, se olharmos para o futuro nos próximos 20 anos, usaremos mais minério de ferro do que usamos nos últimos 30."

A Rio Tinto relatou um aumento de 1,2% em seus embarques de minério de ferro no terceiro trimestre na terça-feira, ajudada pelo aumento da produção na mina Gudai-Darri. A empresa embarcou 83,9 milhões de toneladas de minério de ferro de Pilbara no trimestre de setembro, em comparação com 82,9 milhões um ano antes.

"A recuperação da Rio em Pilbara continua", afirmou o Goldman Sachs em nota.

Sua meta de médio prazo "parece alcançável", dado que o esgotamento das minas existentes será compensado por cerca de 130 milhões de toneladas por ano de nova capacidade de cinco minas, afirmou.