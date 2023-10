Tribunal federal anula decisão que suspendia mina de potássio na Amazônia

"Nós estamos vivendo um momento de muito diálogo, e esse diálogo é que vai criar as políticas públicas necessárias para que a gente avance nessas pautas tão importantes para o Brasil, que é celeiro do alimento no mundo e não pode ficar sem o potássio”, disse Silveira, de acordo com nota do ministério.

De acordo com a pasta, a mina poderia suprir cerca de 20% da necessidade brasileira de potássio por 23 anos.

A mina proposta em Autazes, 120 km a sudeste da capital do Estado, Manaus, reduziria a atual dependência do Brasil das importações de 95% do fertilizantes à base de potássio. A mina deverá produzir até 2,4 milhões de toneladas por ano, cerca de um quarto da demanda brasileira, e levaria três anos para ser desenvolvida.

Representantes de uma comunidade local do povo mura, nas proximidades de Soares, dizem que a mina se sobrepõe às suas terras ancestrais e alegaram que a área deveria ser reconhecida como terra de reserva protegida. Mas o processo de demarcação apenas começou com estudos da Funai, portanto ainda não é uma reivindicação oficial.

A Brazil Potash é propriedade da CD Capital, com uma participação de 34%, da Sentient, que tem 23% das ações, e do Forbes & Manhattan Group de Stan Bharti, um banco comercial com sede em Toronto que iniciou o projeto e agora detém 14%, juntamente com outros acionistas.

A Brazil Potash elogiou no mês passado o apoio dos líderes do povo mura, dos políticos locais e do governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), que apoiou a mina para trazer investimentos e empregos para o Estado do Amazonas.