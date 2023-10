Waller diz que Fed pode aguardar dados para decidir sobre necessidade de aumentar juros

(Reuters) - Em um forte sinal de que o Federal Reserve não aumentará as taxas de juros em sua próxima reunião, mas que pode facilmente fazê-lo mais tarde, o diretor do Fed Christopher Waller disse nesta quarta-feira que quer "esperar, observar e ver" se a economia dos EUA continua sua série de força ou se enfraquece diante dos aumentos já feitos nas taxas de juros.

"Se o lado real da economia se enfraquecer, teremos mais espaço para esperar por novos aumentos das taxas e deixar que a recente alta nas taxas de prazo mais longo faça parte do nosso trabalho", disse Waller, um das autoridades monetárias mais duras com a inflação do Fed, em comentários preparados para serem apresentados em seminário em Londres.

"Mas se a economia real continuar mostrando força subjacente e a inflação parecer se estabilizar ou reacelerar, provavelmente será necessário um aperto maior na política monetária, apesar da recente alta nas taxas de longo prazo."