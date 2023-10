Dólar reduz alta em linha com exterior, mas segue em campo positivo antes de Powell

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,11%, a 5,0755 reais.

O índice que compara o dólar a uma cesta de pares fortes passou a cair 0,15%, mesmo após dados mostrarem que os pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caíram inesperadamente na semana passada, sugerindo mais um mês de forte crescimento do emprego.

O movimento acompanhou esfriamento na alta dos rendimentos dos Treasuries de dez anos, que se afastavam de máximas em 16 anos atingidas mais cedo na sessão, em meio à possibilidade de que o Fed mantenha os juros altos por mais tempo diante da resiliência da economia dos EUA.

Ainda assim, o grande foco do dia continuava sendo uma série de falas de dirigentes do Fed, especialmente do chair Jerome Powell, disse Guilherme Esquelbek, analista da Correparti Corretora.

Powell participará de uma discussão sobre as perspectivas econômicas no Clube Econômico de Nova York às 13h (de Brasília), alguns dias antes do início do tradicional período de silêncio que antecede a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), de 31 de outubro a 1º de novembro.

Além disso, o pregão mostrava "mais um dia de aversão a risco com os desdobramentos da crise no Oriente Médio", avaliou Esquelbek, citando ainda preocupações com o setor imobiliário da China.