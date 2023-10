Governo quer acelerar indicações ao BC para ter novos diretores no primeiro Copom de 2024

Os mandatos da diretora de Assuntos Internacionais, Fernanda Guardado, e de Relacionamento, Mauricio Moura, serão encerrados em 31 de dezembro. Os dois fazem parte do grupo que defendeu uma postura mais rígida do Banco Central, votando por uma redução menor da taxa Selic na reunião de agosto do Copom, quando foram iniciados os cortes de juros. Guardado também se destacou ao longo de sua gestão por dar indicações públicas sobre política monetária.

A substituição das vagas é acompanhada com lupa pelo mercado com o temor de que, à medida que os indicadas por Lula ganhem mais espaço no Copom, a autoridade monetária poderia se tornar mais leniente no combate à inflação -- uma percepção que o próprio BC já admitiu em sua comunicação oficial que pode estar atrapalhando a ancoragem das expectativas de inflação em relação à meta.

Segundo duas das fontes, que falaram em condição de anonimato pois as conversas não são públicas, está prevista para a próxima semana uma reunião do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente Lula para tratar do tema. Na ocasião, o presidente deve receber uma lista com mais de um nome pré-selecionado para cada função, antes de chegar às escolhas finais.

“É preciso aprovar os nomes antes do recesso parlamentar. Daí logo na primeira semana de janeiro pode ter um decreto presidencial. Caso contrário, sabatina no Senado só depois de março”, disse uma terceira fonte.

Procurado, o Palácio do Planalto não respondeu de imediato.

O recesso parlamentar vai de 23 de dezembro a primeiro de fevereiro. A primeira reunião do Copom do próximo ano está marcada para 30 e 31 de janeiro.