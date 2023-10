Ibovespa reage e renova máxima da sessão após Powell e com ajuda de bancos e elétricas

O setor elétrico também chamava a atenção, com Copel PNB em alta de %3,58, Energisa Unit ganhando 3,87% e Equatorial ON avançando 3,53%. O índice do setor elétrico na B3 tinha elevação de 2,23%.

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S.Paulo, o relator da Reforma Tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), vai propor no seu relatório a retirada do setor de energia elétrica da cobrança do novo Imposto Seletivo, que incidirá sobre produtos considerados nocivos à saúde e ao meio ambiente.

A recuperação do Ibovespa após duas quedas seguidas só não era mais forte em razão da queda dos papéis da Petrobras, com as preferenciais em baixa de -0,99% e as ordinárias cedendo -1,13% após renovarem máximas históricas na véspera.

As ações, contudo, se afastavam das mínimas do dia em meio à melhora dos preços do petróleo no exterior, com o Brent passando a subir 0,27%.

(Por Paula Arend Laier)