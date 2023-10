Juros altos nos EUA drenam liquidez do mundo emergente, diz Campos Neto

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira que juros altos nos Estados Unidos drenam liquidez do mundo emergente, notando um cenário internacional desafiador que contrasta com "melhora" no ambiente doméstico.

Falando em palestra no 7º Encontro Regional Fenabrave Mato Grosso, Campos Neto notou resistência na queda dos dados de inflação globais, acrescentando que, nos países avançados, o núcleo da alta dos preços ainda está um pouco alto.

Seus comentários vieram em meio ao salto recente nos rendimentos dos títulos norte-americanos para os maiores patamares em 16 anos, diante de temores de que o Federal Reserve mantenha os juros altos por mais tempo.