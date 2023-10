Powell discursa nesta 5ª em meio a cenário turbulento

(Reuters) - O chair do Federal Reserve, Jerome Powell, discursará em Nova York nesta quinta-feira, com seus colegas do banco central em aparente acordo para manter os juros inalterados em sua próxima reunião, daqui a duas semanas, mas com uma incerteza ainda grande sobre o que acontecerá depois disso.

Em comentários programados para as 13h, no horário de Brasília, no Economic Club of New York, Powell praticamente encerrará um mês frenético desde a última reunião das autoridades em meados de setembro, quando eles optaram por manter inalterada a taxa referencial de empréstimos em uma faixa de 5,25% a 5,50% para avaliar a evolução da economia.

Desde então, os dados mostraram que o crescimento do emprego nos Estados Unidos voltou a acelerar de forma inesperada, as vendas no varejo desafiaram as previsões de desaceleração e as diversas medidas de preços ofereceram sinais inconsistentes sobre se a inflação está no caminho certo para retornar à meta de 2% do Fed em tempo hábil.