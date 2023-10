Refinarias dos EUA aumentam produção de diesel; lidam com margens fracas para gasolina

Por Laura Sanicola e Stephanie Kelly

WASHINGTON (Reuters) - As refinarias de petróleo dos EUA aumentaram a produção de diesel, óleo para aquecimento e combustível de aviação para a temporada de inverno do Hemisfério Norte, mas estão lutando para obter lucro porque as margens da gasolina caíram mais de 80% desde o fim da temporada de verão.

As refinarias, que normalmente produzem mais derivados como diesel e óleo para aquecimento no outono, estão tentando reconstruir os estoques desses combustíveis, que estão perto de mínimos recordes sazonais.