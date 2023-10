Taxas futuras de juros sobem no Brasil em reação a avanço de yields dos Treasuries longos

Em evento na quarta-feira, o presidente do BC, Roberto Campos Neto, afirmou que “todos os olhos” estão voltados para a precificação da curva de juros norte-americana. Para ele, a grande pergunta é se parte da elevação das taxas dos títulos se deve também às preocupações com a área fiscal dos EUA -- e não apenas à perspectiva de juros mais elevados no futuro.

Nesta quinta-feira, Campos Neto voltou a abordar a questão dos Treasuries e disse que a elevação dos yields drena a liquidez do mundo emergente. No limite, isso têm implicações para o câmbio e para a própria política monetária.

Apesar das incertezas em relação à economia dos EUA, a precificação na curva a termo brasileira para o próximo encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, em novembro, pouco mudou nesta quinta-feira.

Perto do fechamento a curva a termo precificava em 97% as chances de o corte da taxa básica Selic em novembro ser de 0,50 ponto percentual. Já as chances de corte de apenas 0,25 ponto percentual eram precificadas em 3%.

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 11,18%, ante 11,078% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 11,16%, ante 10,964% do ajuste anterior.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,33%, ante 11,125%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,555%, ante 11,35%.