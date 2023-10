BNDES anuncia programa de refinanciamento de dívida com foco em PMEs

As micro, pequenas e médias empresas são os principais clientes dessas linhas, e respondem por mais de 90% das operações indiretas automáticas, disse o banco de fomento.

O refinanciamento está disponível para empresas que tenham contratado operações com custo financeiro em Taxa de Longo Prazo (TLP), Selic ou Taxa Fixa do BNDES (TFB), e deve contribuir para ampliar o acesso ao crédito para as micro, pequenas e médias companhias, de acordo com o BNDES.

O BNDES já havia adotado uma solução semelhante durante a pandemia, permitindo a suspensão de pagamentos das empresas, um mecanismo conhecido como "standstill".

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)