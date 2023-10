China mantém taxas de juros de referência inalteradas, conforme esperado

XANGAI/CINGAPURA (Reuters) - A China manteve inalteradas suas taxas de empréstimo de referência na definição mensal desta sexta-feira, correspondendo às expectativas do mercado, já que um conjunto de dados econômicos sugeriu que a economia está se estabilizando e que um iuan mais fraco impediria flexibilização monetária adicional.

A taxa básica de juros para empréstimos (LPR, na sigla em inglês) de um ano foi mantida em 3,45%, enquanto a LPR de cinco anos ficou inalterada em 4,20%.

Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) e das vendas no varejo do terceiro trimestre da China, melhores do que o esperado, sugerem que a recuperação econômica começou a melhorar, necessitando de menos apoio monetário.