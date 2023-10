Ibovespa tem semana negativa sem trégua em incertezas externas

DESTAQUES

- VALE ON caiu 2,70%, a 62,68 reais, acompanhando o movimento dos futuros do minério de ferro na China, reflexo de preocupações com o mercado imobiliário e a produção de aço mais fraca do que o esperado. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian recuou 3,2%, a 839 iuanes (114,64 dólares) por tonelada métrica no fechamento das negociações diurnas.

- PETROBRAS PN fechou em baixa de 1,28%, a 37,85 reais, após renovar máxima histórica intradia mais cedo, a 38,86 reais. Na véspera, a companhia anunciou alta do preço do diesel em 6,6% nas refinarias, enquanto reduziu o da gasolina em 4%. No exterior, os preços do petróleo avançaram mais cedo, mas Brent terminou o dia em queda de 0,24%.

- B3 ON encerrou em alta de 1,36%, a 11,15 reais, experimentando uma trégua nas vendas após recuar em cinco dos últimos seis pregões, acumulando no período baixa de quase 9%.

- NATURA&CO ON valorizou-se 2,96%, a 12,87 reais, em meio a ajustes, após seis pregões consecutivos de baixa, período em que contabilizou uma perda de quase 17%. A correção encontrou apoio no alívio na curva futura de juros local. O índice do setor na B3 terminou com acréscimo de 0,26%.