Ministro vai à Venezuela acelerar importação de energia para Roraima

Roraima por anos foi abastecido pela energia venezuelana por meio do chamado Linhão de Guri, inaugurado em 2001. Em 2019, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o linhão foi cortado após uma série de apagões na Venezuela. Para compensar a perda de energia vinda do país vizinho, Roraima passou a contar basicamente com geração térmica.

Segundo o ministro, a retomada das importações permitiria uma redução de gasto de 10 milhões de reais por mês no custo do óleo diesel comprado para abastecer as térmicas do Estado.

O ministro disse que o sistema de transmissão de Guri até Roraima será vistoriado e que a informação oficial é de que o linhão já tem condições técnicas de transmitir entre 20 e 30 megawatts. "Com reformas poderemos aumentar a capacidade de importação", adicionou.

(Por Lisandra Paraguassu; Reportagem adicional de Marta Nogueira, no Rio de Janeiro)