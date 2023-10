Wall St cai com rendimentos elevados e preocupações com Oriente Médio

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta sexta-feira, com os rendimentos dos Treasuries rondando máximas de vários anos após comentários "hawkish" (agressivos contra a inflação) do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, enquanto o conflito no Oriente Médio mantinha os investidores nervosos.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,15%, para 33.365,27 pontos, logo após a abertura. o S&P 500 tinha baixa de 0,10%, para 4.273,85 pontos, enquanto o Nasdaq Composite cedia 0,22%, para 13.157,77 pontos.

(Por Shashwat Chauhan)