Wall Street tomba com setores de tecnologia e financeiro em baixa e temores sobre o Oriente Médio

Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - Os principais índices de ações dos Estados Unidos encerraram em forte queda nesta sexta-feira, com os papéis de tecnologia e financeiros entre os que mais pesaram, conforme investidores se preocupavam com mais aumentos nos juros e com a expansão do conflito entre Israel e Hamas.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 1,27%, para 4.223,52 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq cedeu 1,54%, para 12.983,81 pontos. O Dow Jones caiu 0,87%, para 33.122,34 pontos.