Ibovespa recua com tombo de Petrobras ofuscando Treasury

DESTAQUES

- PETROBRAS PN recuou 6,61%, a 35,35 reais, e PETROBRAS ON cedeu 6,03%, a 38,35 reais, resultando em uma perda de 32,3 bilhões de reais em valor de mercado. As ações foram penalizadas pelo anúncio da companhia de que seu conselho aprovou a submissão de proposta de revisão do seu estatuto social à assembleia geral extraordinária (AGE), a ser convocada oportunamente, para criar uma reserva de remuneração do capital. A companhia afirmou, em comunicado, que a política de remuneração aos acionistas continua vigente, mas analistas do Citi avaliaram que a nova reserva pode dar mais flexibilidade à empresa para pagar ou não futuros dividendos extraordinários. A Petrobras também anunciou proposta de mudança na política da empresa de nomeação da alta administração e do conselho fiscal. As ações, que renovaram máximas históricas na semana passada, ainda tiveram como pano de fundo a queda do petróleo no exterior nesta sessão.

- VALE ON caiu 0,19%, a 62,56 reais, à medida que os futuros do minério de ferro negociados na bolsa chinesa de Dalian cederam nesta segunda-feira, afetados pela crise do setor imobiliário da China e por sinais de enfraquecimento da demanda das siderúrgicas chinesas. O contrato mais negociado encerrou as negociações diurnas com queda de 2,5%. O papel da mineradora brasileira já vinha de três quedas seguidas.

- ITAÚ UNIBANCO PN ganhou 0,11%, a 26,99 reais, e BRADESCO PN subiu 0,14%, a 14,18 reais. Já SANTANDER BRASIL UNIT fechou com acréscimo de 2,21%, a 26,79 reais, antes de abrir, na quarta-feira, a temporada de balanços para os grandes bancos brasileiros. BTG PACTUAL UNIT saltou 3,87%, a 30,36 reais.

- CVC BRASIL ON disparou 9,20%, a 2,73 reais, em sessão de ajustes, após recuar em seis dos últimos sete pregões. No setor de viagens, GOL PN avançou 5,51% e AZUL PN subiu 4,61%, favorecidas também pela queda dos preços do petróleo no exterior e declínio do dólar em relação ao real.

- MÉLIUZ ON, que não faz parte do Ibovespa, saltou 9,33%, a 7,03 reais, após a companhia anunciar nesta segunda-feira que o Banco Central aprovou na semana passada transferência do controle societário da fintech Bankly para o banco BV. Na visão da equipe da Genial, a conclusão da venda do Bankly é um dos principais pilares para que a empresa atinja o "break-even". "Acreditamos que isso resultará em uma redução significativa na queima de caixa, uma vez que o Bankly é um dos maiores responsáveis", afirmou em comentário a clientes.