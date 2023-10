Lira diz que Câmara avançará com projetos sobre combustíveis renováveis no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A Câmara dos Deputados deverá avançar com discussões e deliberações visando a ampliação do uso de combustíveis renováveis no Brasil, incluindo o projeto de lei do Combustível do Futuro enviado pelo Poder Executivo, disse o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), durante evento do setor em São Paulo.

"No curto prazo, pretendemos avançar nas deliberações de matérias como o projeto lei que o presidente Lula enviou ao Congresso em setembro sobre o Combustível do Futuro. Pretendemos que seja um marco regulatório avançado para consolidar o espaço do etanol como combustível do futuro, juntamente com o biodiesel, além de impulsionar desenvolvimento do bioquerosene de aviação", disse Lira, nesta segunda-feira.

Durante fala na 23ª Conferência Internacional Datagro sobre Açúcar e Etanol, ele disse que a futura lei "deverá servir também para que de uma vez por todas se estabeleça balizamento adequado para a medição de eficiência dos combustíveis pelo seu potencial energético e pela sua pegada de carbono dentro da métrica e do conceito do poço à roda".