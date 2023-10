Premiê japonês promete medidas para amortecer impacto do aumento da inflação

Com o aumento dos salários se mostrando muito lento para compensar o "rápido aumento dos preços", o governo amortecerá o impacto devolvendo às famílias parte da alta esperada nas receitas fiscais geradas pelo sólido crescimento econômico, disse Kishida.

"Estamos vendo sinais de mudança em uma economia que se concentrou em cortar custos por três décadas", disse ele em uma sessão extraordinária do Parlamento.

"Para garantir que essa mudança se concretize, precisamos alcançar aumentos salariais estruturais e sustentáveis e promover o investimento por meio da cooperação público-privada", acrescentou Kishida.

Embora as grandes empresas tenham se comprometido com aumentos salariais, os salários reais ajustados pela inflação, um indicador do poder de compra do consumidor, caíram 2,5% no ano em agosto, o que representa o 17º mês consecutivo de quedas, já que os aumentos persistentes de preços superaram o crescimento salarial.

Em seu esforço, o governo estenderá até o início do próximo ano os subsídios adotados para reduzir os custos da gasolina e dos serviços públicos, disse Kishida, acrescentando que os detalhes de outras medidas serão finalizados após discussões de um painel sobre impostos de seu partido governista.

Essas medidas serão um amortecedor temporário para garantir que o Japão saia completamente da deflação e serão acompanhadas de incentivos fiscais para empresas que aumentem os salários e os investimentos, disse Kishida.