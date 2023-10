Relator da reforma tributária prevê fundo regional ampliado e regime favorecido para profissional liberal

"Se até amanhã à noite não houver um entendimento, nós vamos apresentar o texto com a proposta que já foi consolidada com o governo", disse. "Vai subir, vai, essa é uma das mudanças importantes", acrescentou.

Na semana passada, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a pasta não via com bons olhos a possibilidade de aumento do volume de recursos a serem repassados a Estados por meio do fundo, citando restrições fiscais.

Na entrevista, Braga afirmou que seu parecer terá um dispositivo prevendo que o governo faça revisões dos regimes tributários diferenciados a cada cinco anos com o objetivo de avaliar o custo-benefício das iniciativas.

Sem detalhar, ele também disse que fará mudanças no texto para barrar ingerência política no conselho federativo responsável pela gestão do novo tributo, além de ajustar regras para incentivar investimentos.

Braga reafirmou que o relatório vai prever uma trava para que a carga tributária do país não aumente após a reforma. Segundo ele, o texto definirá um cálculo para apuração anual da carga, estabelecendo um ajuste na alíquota do imposto quando a trava for excedida.