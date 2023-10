ANP está otimista com leilão do pré-sal, apesar de ausência da Petrobras

No leilão do ano passado, a Petrobras foi a grande vencedora, arrematando como operadora três dos quatro blocos do pré-sal negociados, de um total de onze ofertados.

PRODUÇÃO

Sobre produção de petróleo, Saboia afirmou que o Brasil deverá superar a produção de 4 milhões de barris por dia (bpd) em 2025, ante os atuais cerca de 3,5 milhões de bpd, atingindo um pico em 2030 de 5 milhões de bpd.

Em conversa com jornalistas, Saboia também afirmou considerar o diálogo do Brasil com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) "muito bom, positivo", mas que não vê o país como um membro do cartel.

(Por Rodrigo Viga Gaier)