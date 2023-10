Atividade industrial e do setor de serviços do Japão fica sob pressão em outubro, mostra PMI

TÓQUIO, 24 de outubro - A atividade industrial do Japão encolheu pelo quinto mês consecutivo em outubro, enquanto o setor de serviços registrou seu crescimento mais fraco neste ano, mostrou uma pesquisa nesta terça-feira, em meio à crescente incerteza sobre as perspectivas para a terceira maior economia do mundo.

O Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) de manufatura do Japão do au Jibun Bank permaneceu estável em 48,5 em outubro. O índice tem permanecido abaixo do limite de 50,0 que separa a contração da expansão desde junho.

A produção caiu ao ritmo mais rápido em oito meses devido a um declínio nas novas encomendas, mostrou a pesquisa. Pressionados pela menor capacidade, os níveis de emprego entraram em contração pela primeira vez desde fevereiro de 2021.