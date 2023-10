Senado aprova urgência e prorrogação de desoneração da folha será votada 4ª-feira

Com isso, a emenda para inclusão do setor de transporte rodoviário será apresentada durante a tramitação da proposta no plenário da Casa. Como a proposta teve origem no Senado e já passou com modificações pela Câmara, irá à sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva caso seja aprovada pelos senadores em plenário.

Em sua fala, ao tentar o adiamento da votação, Wagner disse que não faria sentido aprovar desonerações num momento em que se discute uma reforma tributária e argumentou que, como as desonerações estão vigentes até 31 de dezembro deste ano, não haveria prejuízo no adiamento da votação da proposta por uma ou duas semanas.

O líder governista tinha a prerrogativa de pedir vista por causa da mudança no relatório com a inclusão da emenda para beneficiar o setor de transporte rodoviário, mas como Coronel recuou da inclusão e manteve o texto já apresentado à comissão, essa prerrogativa deixou de existir.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)