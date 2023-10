Coca-Cola eleva previsões após aumento no lucro com preços mais altos e demanda constante

No terceiro trimestre, a receita líquida somou 11,91 bilhões de dólares, superando as estimativas de 11,44 bilhões de dólares, enquanto o lucro ajustado de 0,74 dólar por ação também ficou acima das expectativas de 0,69 dólar, de acordo com dados do LSEG.

Os preços médios de venda da Coca-Cola aumentaram 9% no terceiro trimestre, disse a empresa, enquanto o volume geral de caixas unitárias aumentou 2%.

A rival PepsiCo também divulgou resultado melhor do que as projeções no mercado e disse que aumentará os preços no próximo ano.

De acordo com o balanço da Coca-Cola, o volume de caixas unitárias cresceu 7% no trimestre na América Latina, com forte crescimento em quase todas as categorias, liderado pelo México e pelo Brasil.

O lucro operacional na região cresceu 38%, o que incluiu um efeito cambial positivo de 7 pontos e itens que impactaram a comparação. O lucro operacional neutro em moeda comparável (não-GAAP) cresceu 31%, impulsionado principalmente pelo forte crescimento da receita orgânica (não-GAAP), parcialmente compensado por um aumento nos investimentos em marketing.

A Coca-Cola disse que perdeu participação de valor no total de bebidas não alcóolicas prontas para tomar (NARTD, sigla em inglês) na América Latina, citando que os ganhos de participação no Brasil, na Colômbia e no Chile foram mais do que compensados pelo mix desfavorável impulsionado pelo ambiente inflacionário na Argentina e pelas perdas de participação no México, Peru e Equador.