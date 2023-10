Dólar tem pouca alteração em meio a esforços para conter guerra no Oriente Médio e expectativa por Fed

Na B3, às 10:04 (horário de Brasília), o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,06%, a 5,0235 reais.

De acordo com Hideaki Iha, operador da Fair Corretora, a oscilação tímida da divisa estava "muito ligada ao ambiente externo, ao movimento político da guerra" no Oriente Médio, uma vez que "os países estão conseguindo adiar a invasão que Israel está prometendo".

Fontes dos Estados Unidos disseram ter aconselhado Israel a segurar um ataque por solo em grande escala contra a Faixa de Gaza, embora o país diga em público que os israelenses têm o direito de se defender. Além disso, o Hamas afirmou na segunda-feira que libertou duas idosas israelenses que estavam entre os 200 reféns que o grupo tomou durante o seu ataque contra o sul de Israel no dia 7 de outubro.

Israel vem bombardeando há dias a Faixa de Gaza, e soldados israelenses entraram em confronto com militantes do Hamas durante ofensivas no enclave palestino, onde as mortes têm aumentado e os civis estão encurralados e enfrentando condições de vida deploráveis.

"Como esse cenário está num compasso de espera, com esforços das principais potências para chegar num denominador comum, o dólar fica um pouco mais de lado hoje", avaliou Gabriel Mota, operador de renda variável da Manchester Investimentos.

Enquanto isso, investidores aguardam a reunião do Federal Reserve da semana que vem. Antes de seu encontro nos dias 31 de outubro e 1° de novembro, o banco central dos EUA ainda terá de avaliar os dados do PIB norte-americano do terceiro trimestre, na quinta-feira, e a importante leitura do índice de preços PCE, na sexta-feira.