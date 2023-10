Estamos no "caminho certo" para fechar acordos comerciais em reunião de fevereiro, diz chefe da OMC

GENEBRA (Reuters) - A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) expressou nesta terça-feira otimismo quanto à possibilidade de se chegar a acordos comerciais na próxima grande reunião ministerial da entidade, em fevereiro de 2024.

Mais de 1.000 autoridades comerciais estão reunidas em Genebra nesta semana para tentar avançar em negociações antes de uma reunião nos Emirados Árabes Unidos no ano que vem, quando se buscará fechar acordos sobre pesca e reformas da OMC, entre outros tópicos.

"No geral, foi uma reunião positiva. Atrevo-me a dizer que me animou estarmos no caminho certo para alcançar os resultados esperados", disse a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, em uma coletiva de imprensa. Ela acrescentou que as discussões sobre pesca e reformas do sistema de solução de controvérsias foram as mais promissoras.