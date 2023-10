GE tem lucro acima do esperado no 3º tri e eleva projeção para 2023  

Por Rajesh Kumar Singh e Abhijith Ganapavaram

(Reuters) - A General Electric elevou nesta terça-feira a estimativa de lucro para 2023 pela terceira vez neste ano, depois que seu resultado trimestral superou as projeções de Wall Street em função de demanda robusta por peças e serviços para motores de jato, bem como um melhor desempenho no negócio de energia renovável.

As ações da GE subiam 6%, para 113,14 dólares cada, nas negociações pré-mercado. O grupo com sede em Boston espera um lucro ajustado por ação de 2,55 a 2,65 dólares em 2023, em comparação com uma projeção anterior de lucro de 2,10 a 2,30 dólares.