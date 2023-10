Haddad diz que indicados ao BC são experientes e nomes foram informados a Campos Neto

O governo trabalha para que os novos indicados à diretoria do BC sejam anunciados logo e aprovados pelo Congresso ainda neste ano para que a gestão Luiz Inácio Lula da Silva tenha mais dois nomeados no comando da autarquia já na primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) de 2024, em janeiro.

Em entrevista a jornalistas, o ministro disse ainda que governadores “terão boa surpresa” com o valor do Fundo de Desenvolvimento Regional previsto no texto da reforma tributária.

Sem detalhar valores, Haddad disse que o relator da reforma, senador Eduardo Braga (MDB-AM), acatou a proposta da Fazenda para incrementar o fundo, uma demanda de governadores para compensar perdas de arrecadação causadas pelas alterações no sistema tributário.

O texto aprovado pela Câmara em julho estabeleceu um montante de 40 bilhões de reais para essa finalidade, mas governadores vinham pressionando por um aumento do valor.

Na avaliação do ministro, o relatório previsto para ser publicado na noite desta terça-feira por Braga tem "a robustez necessária" para ser aprovado no Senado em até 15 dias.