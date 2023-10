Projeto para regular subvenções não vai desincentivar investimento no Brasil, diz Barreirinhas

"São empresas do (regime tributário de) lucro real, que faturam mais de 78 milhões de reais por ano, só elas fazem esse abatimento", disse, ressaltando que 98% das companhias do país não têm acesso a esse benefício.

Uma disputa política entre Câmara e Senado na distribuição de poderes para análise de MPs já havia travado outras iniciativas do governo. A medida que trata das subvenções foi editada no fim de agosto e não avançou desde então.

Barreirinhas explicou que o projeto de lei será enviado ao Congresso com texto "praticamente idêntico" ao da MP. Entre as alterações, segundo ele, a proposta vai deixar claro que serão respeitados os benefícios concedidos antes de sua aprovação.

Também presente no encontro, o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, afirmou que a medida busca acabar com uma distorção tributária que prejudica empresas pequenas e médias.

"Não tenho nada contra o lucro, o nosso sistema é movido pelo lucro, mas em condições isonômicas", afirmou.

Em entrevista à Reuters na última semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia antecipado que governo havia decidido transformar em projeto de lei a MP das subvenções, considerada crucial para que a obtenção do déficit primário zero em 2024.