Raízen eleva produção de açúcar e etanol no trimestre

SÃO PAULO (Reuters) - A Raízen, maior empresa do setor de açúcar e etanol do Brasil, elevou a moagem de cana para cerca de 37,5 milhões de toneladas no segundo trimestre da temporada 2023/24, contra 26,8 milhões no período imediatamente anterior.

O avanço na prévia operacional representa um crescimento de quase 40% sobre o primeiro trimestre da safra 2023/24, diante de uma maior disponibilidade de cana, clima favorável, ritmo acelerado de produção e mais dias de moagem, disse a Raízen em fato relevante.

Os açúcares totais recuperáveis (ATR) da empresa sucroalcooleira avançaram para 143 quilos por tonelada de cana no período, contra 124 kg/ton na safra anterior.