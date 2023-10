Safra vê Ibovespa em 142 mil pontos no final de 2024

Para eles, o impulso do crédito combinado com o aumento na confiança das empresas poderá criar um cenário favorável para os investimentos. "Entendemos que as perspectivas dos mercados globais ainda são desafiadoras e que a disciplina fiscal é fundamental para garantir uma perspectiva favorável."

Apesar de riscos do cenário internacional, que também implicam prêmios de risco de mercado mais altos, "acreditamos que o cenário macro do Brasil deve ser atraente com base em fundamentos melhores", escreveram.

No Brasil, porém, eles não descartam que a busca pelo equilíbrio fiscal no Brasil possa implicar em maiores impostos corporativos, embora essas medidas não sejam garantia para o governo atingir a sua meta.

No cenário externo, enxergam a economia na zona do euro ainda apresentando um desempenho fraco, com inflação persistentemente elevada e juros também em um patamar alto, enquanto os Estados Unidos devem ter leve crescimento, com sua atividade ainda mostrando resiliência apesar dos juros elevados.

Adicionalmente, eles avaliam que o conflito no Oriente Médio representa um risco para os preços do petróleo, podendo alterar a trajetória de desaceleração da inflação no mundo.

"Essa situação deve levar o Fed a manter as taxas de juros em patamares altos por um período maior e poderia afetar a atratividade de mercados emergentes, como o Brasil", afirmaram, referindo ao Federal Reserve, banco central dos EUA.