Stora Enso prevê mercado florestal difícil até 2024

Por Boleslaw Lasocki

(Reuters) - A Stora Enso espera que a demanda fraca por papel persista no próximo ano, embora os sinais de que o pior pode ter passado para o setor florestal tenham feito com que as ações da empresa finlandesa subissem 5% nesta terça-feira.

A alta inflação e a queda na demanda têm pressionado os resultados do setor de papel e celulose desde o final do ano passado, com empresas como Stora Enso e UPM-Kymmene também sofrendo com a desestocagem de clientes.