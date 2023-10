Taxas futuras de juros têm queda firme em dia de ajustes no Brasil e acomodação dos Treasuries

A curva a termo precificava perto do fechamento 97% de chances de o corte da taxa básica Selic na próxima semana ser de 0,50 ponto percentual. Já as chances de corte de apenas 0,25 ponto percentual eram precificadas em 3%. Estes percentuais vêm se repetindo desde quarta-feira passada. Atualmente, a Selic está em 12,75% ao ano.

No fim da tarde, a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 10,945%, ante 11,046% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,82%, ante 10,975% do ajuste anterior.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,01%, ante 11,165%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,265%, ante 11,42%.

Às 16:39 (de Brasília), o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- caía 1,10 ponto-base, a 4,8272%.