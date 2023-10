Wall Street fecha em alta com impulso de balanços

"Até anteontem os balanços foram um pouco decepcionantes e, portanto, este foi o primeiro par de dias em que tivemos alguns balanços mais otimistas e melhores", disse Thomas Martin, gerente sênior de portfólio da GLOBALT.

De fato, das 118 empresas do S&P 500 que apresentaram relatórios até o momento, 81% superaram as expectativas dos analistas, de acordo com a LSEG.

O Dow Jones subiu 0,62%, para 33.141,38 pontos. O S&P 500 ganhou 0,73%, para 4.247,68 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,93%, para 13.139,88 pontos.

Dos 11 principais setores do S&P 500, o de serviços públicos teve o melhor desempenho, enquanto o de energia foi o único a cair, prejudicado pela baixa dos preços do petróleo.

No campo econômico, a atividade comercial nos EUA subiu este mês, de acordo com o PMI composto preliminar da S&P Global.