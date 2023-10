Ações da China sobem com plano de emissão de títulos de US$ 137 bi

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações chinesas subiram nesta quarta-feira, depois que o principal órgão parlamentar do país aprovou uma emissão adicional de títulos soberanos de 1 trilhão de iuanes (137 bilhões de dólares) para apoiar a economia.

O aumento do estímulo fiscal demonstrou o compromisso da alta liderança em impulsionar o crescimento econômico, mesmo com a meta de crescimento de 5% do PIB para o ano inteiro quase garantida, disseram analistas.