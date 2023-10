Ações europeias ficam estáveis após balanços mistos; Worldline despenca

As ações do setor imobiliário, que são mais sensíveis aos juros, lideraram as quedas setoriais, em baixa de 1,9%.

Arrastando o índice de referência, a Worldline despencou 59,2%, para uma mínima recorde, depois que a empresa francesa de pagamentos cortou suas metas anuais, sob a justificativa de que a desaceleração econômica havia atingido seus negócios.

No lado positivo, a fabricante francesa de software Dassault Systemes subiu 8%, depois de elevar sua meta de lucro para o ano inteiro, enquanto o Deutsche Bank avançou 8,2%, depois que a instituição financeira prometeu mais recompras de ações no próximo ano e superou estimativas de receita para o terceiro trimestre.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,33%, a 7.414,34 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,08%, a 14.892,18 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,31%, a 6.915,07 pontos.