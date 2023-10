Deutsche Bank tem queda do lucro menor que a esperada e sinaliza mais dividendos

"Esses resultados demonstram um impulso de crescimento empresarial forte e sustentado, combinado com uma disciplina contínua de custos", disse o CEO do banco, Christian Sewing.

Ele também disse aos analistas que as reduções de pessoal eram iminentes. "Vimos o pico em nossa força de trabalho e reduziremos ainda mais."

As receitas do banco de investimento caíram 4%, menor do que o declínio esperada de 5%. Um aumento de 21% nas receitas do banco de atacado superou ligeiramente as expectativas e o aumento de 3% da divisão de varejo ficou abaixo das previsões de 5%.