Dólar tem instabilidade com rendimentos dos EUA, riscos geopolíticos e China dividindo atenções

Enquanto isso, militares israelenses intensificaram seus bombardeios no sul de Gaza mesmo depois de terem ordenado que civis palestinos do norte se abrigassem na região, enquanto seguiam os apelos internacionais por uma pausa nos combates para permitir a entrada de ajuda no enclave e evitar, além de muitas outras mortes, a disseminação do conflito pelo Oriente Médio.

Na China, o principal órgão parlamentar aprovou a emissão de 1 trilhão de iuanes (137 bilhões de dólares) em títulos soberanos, medida que ocorre no momento em que Pequim se prepara para injetar uma nova dose de estímulo fiscal para sustentar a recuperação econômica.

Riauba destacou a alta nos contratos futuros do minério de ferro -- commodity a cujos preços o real é muito sensível -- na esteira do anúncio da China.

Na véspera, o dólar à vista fechou o dia cotado a 4,9936 reais na venda, em queda de 0,45%.

(Edição Paula Arend Laier e Pedro Fonseca)