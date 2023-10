Agricultura e Ambiente indicam união do Brasil para COP28 em evento que reuniu opositores

O Brasil, potência agrícola global, é frequentemente associado por concorrentes a problemas ambientais, em especial o desmatamento, em tentativas de imposição de barreiras comerciais aos produtos brasileiros. Uma pauta unificada do país no evento a ser realizado em Dubai foi saudada como trunfo para que a nação possa ter protagonismo no debate climático.

Fávaro citou que há um "total alinhamento das propostas da CNA, da frente parlamentar, do Ministério do Meio Ambiente, do nosso ministério e do Ministério das Relações Exteriores" sobre as propostas que serão levados à COP, que acontecerá de 30 de novembro a 12 de dezembro, em Dubai, no Emirados Árabes Unidos.

"Vamos unidos à COP com altivez, com determinação, mostrando tudo aquilo que temos de bom...", disse ele, comentando que, se esta não for uma conferência de "grandes revoluções de propostas, trará transparência e segurança de que o Brasil está no caminho certo".

Entre as propostas entregues pela CNA ao governo brasileiro para a COP está a de que florestas nativas situadas em propriedades rurais sejam reconhecidas como ativos ambientais que desempenham papel de mitigar os efeitos das mudanças do clima.

Lupion, presidente da FPA, disse que nas duas COPs nas quais participou sempre teve preocupação de que o setor pudesse ter alinhamento com a proposta oficial do governo, para que não fosse sujeito a críticas internas e externas.

"A guerra de narrativas suplanta fronteiras nacionais e acaba caindo no colo dos nossos maiores concorrentes... isso faz com que percamos protagonismo na nossa grande batalha global por mercados que a gente enfrenta", disse.