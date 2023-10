Heineken retoma crescimento nas Américas apoiado em Brasil e México

Após o resultado, a equipe do Bradesco BBI decidiu manter a previsão de queda de 2% no volume de cerveja no Brasil para a Ambev no terceiro trimestre ano a ano. A brasileira deve divulgar seu resultado em 31 de outubro.

Por volta de 12:25, as ações da Ambev tinham variação negativa de 0,08%, a 12,51 reais, enquanto o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha queda de 0,23%.

No resultado global, a Heineken reportou crescimento orgânico de 4,5% na receita líquida no trimestre, mas o volume de cerveja recuou 4,2%.

A cervejaria manteve projeção para o lucro operacional em 2023 de estabilidade a crescimento orgânico na faixa de um dígito médio.