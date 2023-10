Klabin vê lucro despencar no 3º tri, com queda em volumes e receita

A empresa afirmou que o resultado foi impactado por "menor volume de vendas, redução nos preços de kraftliner e celulose e da valorização do real frente ao dólar no período".

As vendas caíram 5% em toneladas sobre o terceiro trimestre de 2022 e o faturamento líquido recuou 20%, para 4,4 bilhões de reais.

Com o cenário externo desfavorável, a Klabin elevou a participação do mercado interno na receita líquida em 9 pontos percentuais no período, para 67%.

Mas a companhia, vendo um ambiente de baixos estoques na China e avanço da atividade, elevou as vendas de celulose para a região ao longo do trimestre. "Esse movimento é fruto da melhora dos vários segmentos de papéis, assim como do consumo de fibras dos produtores integrados, que reduziram a produção própria de fibras de alto custo" por causa dos preços baixos da matéria-prima ante o custo de produção.

A Klabin afirmou que o mercado de papel-cartão no Brasil seguiu resiliente, "embora não tão aquecido como nos últimos trimestres". Já o segmento de papelão seguiu "desafiador", com a média de preço kraftliner caindo 21% sobre um ano antes, o que fez a empresa adotar medidas como paradas de produção para focar em rentabilidade.

A companhia encerrou setembro, mês em que inaugurou o maior investimento de sua história, o chamado "Projeto Puma II", no Paraná, com alavancagem de 3,2 vezes em dólares, avanço sobre o nível de 2,8 vezes no trimestre imediatamente anterior e do patamar de 2,6 vezes no terceiro trimestre de 2022.