Nova emissão de títulos da China ajudará na recuperação econômica, diz autoridade, enquanto déficit orçamentário aumenta

A segunda maior economia do mundo cresceu mais rápido do que o esperado no terceiro trimestre, aumentando as chances de Pequim atingir sua meta de crescimento de cerca de 5% para 2023. No entanto, os economistas afirmam que o setor imobiliário, atingido pela crise, continua sendo um entrave para a economia e continua a obscurecer as perspectivas de crescimento.

Em uma medida rara, a China elevou drasticamente seu déficit orçamentário de 2023 para cerca de 3,8% do Produto Interno Bruto, em comparação com os 3% originalmente estabelecidos, devido ao aumento da dívida do governo central, de acordo com a mídia estatal.

O aumento proposto na emissão de títulos ocorre no momento em que Pequim se prepara para injetar uma nova dose de estímulo fiscal para sustentar a recuperação econômica, dizem especialistas, mas há temores de que a reversão para um estímulo financiado por dívidas prejudicaria a mudança para um modelo de crescimento econômico liderado pelo consumidor.

Alguns analistas minimizaram o impacto econômico positivo de curto prazo da nova emissão de dívida.

"Acreditamos que o impacto econômico desse 1 trilhão de iuanes em (títulos do governo chinês) adicionais não deve ser exagerado, especialmente no curto prazo", disse Ting Lu, economista-chefe para a China da Nomura, em nota.

"É provável que os efeitos multiplicadores fiscais dos gastos com projetos de conservação de água sejam bastante limitados."