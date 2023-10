Relator da reforma tributária amplia fundo regional e favorece aviação e profissional liberal

A nova versão do texto foi lida pelo relator na tarde desta quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, onde precisa ser votada antes de ir ao plenário. A comissão aprovou pedido de vista coletiva para que os senadores tenham mais prazo para analisar as mudanças, com previsão de retomar a votação no dia 7 de novembro.

O parecer define que o Fundo de Desenvolvimento Regional receberá um aporte anual total de 60 bilhões de reais após período de transição, acima dos 40 bilhões de reais no formato aprovado pela Câmara em julho. Esse valor será alcançado em 2043.

Com cenário desafiador para cumprimento das metas fiscais, o Ministério da Fazenda vinha se posicionando contra o reforço ao fundo regional, uma demanda de governadores para compensar possíveis perdas de arrecadação causadas pelas alterações no sistema tributário. Nos últimos dias, porém, a pasta aceitou ceder na negociação.

“Os 60 bilhões de reais são resultado da proposta da Fazenda. Agora terá a discussão na CCJ e vamos ver o que os Estados vão, através dos senadores, apresentar”, disse Braga em entrevista a jornalistas. “Estamos falando de um fundo que alcançará 60 bilhões de reais em duas décadas, não será instituído com esse valor amanhã, tem uma lógica estabelecida.”

A proposta substitui PIS, Cofins e IPI (federais) por uma Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), e aglutina ICMS (estadual) e ISS (municipal) em um Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). O texto ainda define que será criado posteriormente um imposto seletivo, em substituição ao IPI, a ser cobrado na produção ou comercialização de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, podendo incidir também sobre armamentos.

Em seu relatório, Braga especificou que a cobrança do imposto seletivo sobre a extração de recursos naturais não renováveis -- o que inclui petróleo e minério de ferro -- ficará limitada a 1%. Segundo ele, o Congresso poderá definir posteriormente insumos essenciais ao desenvolvimento do país, como o lítio, que poderiam ficar fora dessa cobrança.