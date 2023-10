Santander Brasil mantém foco em rentabilidade e vai mudar forma de atender baixa renda em 2024

O banco terminou o trimestre encerrado em setembro com o indicador de eficiência em 42,2%, queda de 0,7 ponto percentual sobre o segundo trimestre. O índice mede os gastos de um banco em relação ao que obtém em receitas de serviços e intermediação, e quanto menor, melhor. O Nubank, que aposta em um modelo digital de atendimento dos clientes, sem agências, reportou índice de eficiência de 35,4% no final do segundo trimestre ante 58,2% registrados um ano antes.

"Sem dúvida queremos voltar para casa dos 30 e algo, vai levar um tempo ainda porque é uma equação de numerador e denominador...o nosso baixa renda não pode gerar lucro antes de imposto negativo", disse Leão, sobre o elemento gasto que pesa sobre o índice de eficiência. "Eu só posso conseguir fazer isso controlando muito melhor o gasto", acrescentou.

Na outra ponta da equação, de receitas, o presidente do Santander Brasil afirmou que o banco segue apresentando melhoras gradativas.

Parte dessa estratégia de controle de gastos vem com reestruturação da base física de atendimento do Santander Brasil, iniciada no ano passado, após um movimento de interiorização do banco em anos anteriores com aberturas de novas agências.

Leão afirmou que, com o novo modelo de atendimento digital após a pandemia, o banco fechou mais de 150 "lojas" no país no ano passado, com o número dobrando neste ano. "Entre o ano passado e este vamos ter fechado lojas da ordem 460 unidades em relação a 2021", disse o executivo, citando que o número representa mais de 20% do parque do banco.

O Santander Brasil terminou setembro com 2.756 pontos de atendimento no país ante 2.887 no final de junho e 2.999 no terceiro trimestre de 2022.