Santander Brasil tem lucro de R$2,7 bi no 3º tri

O presidente-executivo do Santander, Hector Grisi, afirmou durante conferência sobre os resultados do banco espanhol que espera que a margem financeira da unidade brasileira melhore no atual trimestre ante o terceiro.

O Santander Brasil seguiu mantendo estratégia dos últimos trimestres de "ser mais seletivo" na concessão de crédito, focando em produtos com garantias e clientes menos arriscados.

Segundo o banco, foi essa seletividade que fez a margem financeira recuar 1,2% no trimestre. "No entanto, obtivemos crescimento de volumes e boa performance na margem de passivos, o que nos indica uma perspectiva positiva para os próximos trimestres", afirmou o vice-presidente financeiro do Santander Brasil, Gustavo Alejo, no balanço.

O Santander Brasil divulgou rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio anualizado (ROAE) de 13,1% ante expectativas do mercado de 13,2%. Tal desempenho representa uma queda frente ao mesmo período de 2022 (15,6%), mas é melhor do que o reportado no segundo trimestre deste ano (11,2%).

A despesa com provisão para inadimplência somou 5,62 bilhões de reais no período, queda de 6% na comparação com o segundo trimestre.

Já as despesas gerais ficaram praticamente estáveis, mostrando oscilação positiva de 0,9% sobre o segundo trimestre, a cerca de 6 bilhões de reais. Mas seguem em patamar acima do verificado um ano antes, quando as despesas somaram 5,69 bilhões de reais.