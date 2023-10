S&P 500 e Nasdaq têm forte queda com pressão da Alphabet

A Microsoft, por outro lado, ganhava 3,8%, para uma máxima em três meses, depois de superar as expectativas para os resultados do primeiro trimestre em todos os segmentos, incluindo o de nuvem.

“Os investidores estão preocupados com a possibilidade de que a Alphabet esteja perdendo para a Microsoft e a Amazon num setor considerado como tendo um enorme potencial de crescimento devido à futura adoção da inteligência artificial generativa”, disse David Morrison, analista de mercado sênior da Trade Nation.

No entanto, um aumento nos rendimentos de longo prazo dos Treasuries também pesava sobre outros papéis de mega capitalização. A Meta Platforms caía 3,0%, enquanto Apple e Amazon.com recuavam 1,2% e 3,2%, respectivamente.

Oito dos 11 principais setores do S&P 500 estavam sendo negociados em baixa, com os serviços de comunicações atingindo mínimas em quase um mês, enquanto os índices de consumo discricionário e imobiliário estavam entre os principais pesos negativos.

Enquanto isso, Israel intensificou o bombardeio noturno no sul de Gaza mesmo depois de ter pedido que civis do norte se refugiassem na região, onde autoridades disseram que um número recorde de palestinos foi morto novamente, à medida que a violência explodia em outras partes do enclave e se aproximava um confronto iminente na ONU sobre a ajuda desesperadamente necessária.

Os dados norte-americanos do Produto Interno Bruto (PIB), de bens duráveis e do índice de despesas de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês), programados para o resto da semana, também estarão em foco.