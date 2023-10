Ação da WEG desaba após receita abaixo das expectativas

A WEG ainda citou que alta do real ante o dólar afetou negativamente a conversão das receitas do mercado externo.

Para analistas do Goldman Sachs, os números confirmam suas expectativas de desaceleração nas receitas no segundo semestre, embora contraindo em um nível superior ao esperado no trimestre.

"Vamos buscar entender melhor na teleconferência de amanhã qual é a perspectiva da administração sobre o crescimento da receita daqui para frente e sobre as tendências das margens", afirmaram em relatório enviado a clientes.

Às 11:23, as ações da WEG recuavam 9,08%, a 31,83 reais, entre os piores desempenhos do Ibovespa, que caía 0,54%. No pior momento, os papéis foram negociados a 31,72 reais, mínima intradia em cerca de um ano. Na véspera, as ações haviam fechado em alta de mais de 3%.

Apesar do desempenho no ciclo curto, a companhia afirmou que as receitas de vendas de equipamentos de ciclo longo, aqueles usados em grandes projetos como obras de infraestrutura, "continuaram a apresentar bom desempenho".

A WEG ainda comentou que a área de geração, transmissão e distribuição de energia foi destaque, impulsionada em parte por projetos de energia eólica.