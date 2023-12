Ações da China ampliam perdas após recuperação fraca afetar sentimento

As ações asiáticas em geral caíram em um início fraco de uma semana em que o banco central do Japão pode se distanciar ainda mais de suas políticas superfrouxas, enquanto uma leitura sobre a inflação dos Estados Unidos deve sustentar a precificação do mercado de cortes na taxa de juros.

O tom da Conferência Anual de Trabalho Econômico Central, na semana passada, permaneceu favorável ao crescimento, mas "não houve muitos detalhes sobre medidas específicas de flexibilização, especialmente no mercado imobiliário", disse o Goldman Sachs em uma nota.

Dados econômicos recentes são mistos, mas o quadro macro de um mercado imobiliário fraco e de um afrouxamento da política monetária relutante permanece inalterado, acrescentou o Goldman Sachs.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,64%, a 32.758 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,97%, a 16.629 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,40%, a 2.930 pontos.