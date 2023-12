FMC inicia plano global de reestruturação, com demissões na unidade brasileira

(Reuters) - A fabricante de produtos para proteção de cultivos FMC anunciou nesta segunda-feira que iniciou demissões em sua unidade no Brasil e um plano global de reestruturação, em resposta à desaceleração global sem precedentes no setor.

Preocupações com interrupções na cadeia de suprimentos após a pandemia levaram os distribuidores a estocar produtos para proteção de cultivos, resultando em um acúmulo de estoques excedentes.

A empresa não divulgou o número de posições que serão reduzidas em sua unidade no Brasil. A FMC tem cerca de 6.600 funcionários --- cerca de 1.600 em suas operações domésticas e 5.000 em suas operações no exterior, de acordo com seu último relatório anual.